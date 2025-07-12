Şırnak'tan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Yıllardır terörle anılan doğu şehirleri, şimdi umutla anılıyor.

Türkiye genelinde başlatılan “Terörsüz Türkiye” süreci, PKK'nın Süleymaniye'de silah yakarak kendini lağvetmesiyle taçlandı...

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin doğusunda kardeşlik iklimi güç kazandı.

Gerçeğe dönüşen “Terörsüz Türkiye” süreci, en çok da uzun yıllardır huzur özlemi çeken Güneydoğu halkını heyecanlandırdı.

Şırnaklı vatandaşlar, sürecin bölgeye ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacağına inanıyor.

ŞIRNAK TURİZME KAZANDIRILABİLİR

Geçmişte güvenlik endişeleri nedeniyle yatırım yapılamayan Güneydoğu’da, sürecin başarıya ulaşmasıyla istihdam imkanlarının artması ve iş sahalarının genişlemesi bekleniyor.

Vatandaşlar, özellikle Şırnak’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılabileceğini vurguluyor.

"GÜVENLİK SAĞLANDIĞINDA ZİYARETÇİLER ARTACAK"

Esnaf Ömer Utanç, bu sürecin turizm potansiyelini de ortaya çıkaracağını belirtti. Utanç, "Şırnak, Nuh’un şehridir. Cudi Dağı, Gabar Dağı, Herekol Dağları gibi yerler herkesin merak ettiği bölgeler. Güvenlik sağlandığında buraları ziyaret etmek isteyenler artacak" dedi.

"BU SÜREÇ HEPİMİZ İÇİN GÜZEL ŞEYLER GETİRECEK"

Güneydoğu’da uzun süredir devam eden çatışma ortam nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanan vatandaşlar, artık güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabilecek olmanın sevincini yaşıyor. Sürecin, bölge halkı için sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir dönüşümün kapılarını aralayacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin her kesiminden insanı bir araya getirerek, millet için ortak bir geleceğin inşa edilmesine imkan sağlayacağını ifade eden Utanç, "Türk, Kürt, Laz fark etmez, bu süreç hepimiz için güzel şeyler getirecek" ifadelerini kullandı.