İHA

Sivas’ta 25 yıldır kaynak ustalığı yapan 45 yaşındaki Murat Aygün, sıra dışı şovuyla sosyal medyada fenomen oldu.

İş yerinde temizlik için kullandığı demir süpürgeyi gitara benzeten Aygün, bir yandan farklı malzemeleri kesmek ve zımparalamak için kullanılan spiral makinesiyle ritim tutarak kendine özgü rock şovunu sergiliyor.

Yaptığı rock şov ile çevresindeki insanların dikkatini çeken Aygün, çevresinden takdir topluyor.

İşin verdiği stresten uzaklaşmak ve kendisini motive etmek için bu yönteme başvurduğunu ifade eden Aygün, bu anları kaydederek sosyal medya paylaşıyor.

SAHNE TEKLİFİ ALDI

Performansının izleyenler tarafından oldukça beğenildiğini ifade eden Murat Aygün, “Dükkanda çalışırken bize de motivasyon olsun diye aklıma böyle bir şey yapma fikri geldi. Yeğenimle videolar çekiyoruz, bu videoları sosyal medyada paylaşıyoruz. Birçok kişi tarafından izleniyor, beğeniler geliyor, hatta sahne teklifleri bile geldi ancak biz bunu kendi aramızda eğlence olarak yapıyoruz. İnsanların birçoğu ilginç buluyor ve takdir ediyorlar.

"RİSKLİ HAREKETLER YAPMIYORUM"

Çalışırken kendi kendime türkü söylüyordum. Dükkânı süpürürken kullandığım metal kürekle kendime gitar yaptım. O küreği hem dükkânı süpürürken kullanıyorum hem de gitar olarak kullanıp şarkı söylüyorum. 25 yıldır kaynakçılık yaptığım için spiral ve kaynak makinesi kullanımına da elim bir hayli yatkın. Herhangi bir risk oluşturacak hareketler yapmıyorum, bilinçli bir şekilde gitar çalıp şarkılarımı söylüyorum.

"ŞARKILARIMI SÖYLEYİP DANS EDİYORUM"

Kendimi muhafaza ederek şarkı söylüyorum. Ateş ve kıvılcımlar eşliğinde şarkı söyleyip dans ediyorum. Bunu gören insanlar şaşırıyorlar. Kıvılcım gözüne gelmiyor mu, kaynak gözünü almıyor mu? diye bana soruyorlar. Ben de onlara gözlük kullandığım için kaynağın gözümü almadığını söylüyorum.” dedi.