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DHA

Kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, Sivas'ın Eğri Köprü Mahallesi civarına inerek dikkatleri üzerine çekti.

IRMAK KENARINDAKİ KURT GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'a yakın bir alanda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yakın bir bölgede görülen kurt, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Cep telefonlarıyla görüntülenen kurt, bir süre Kızılırmak kenarında dolaştıktan sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.