Sivas'ta okula başlayan öğrencilerin başarılı halay gösterisi Sivas’ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı açılışı davul, zurna ve halay eşliğinde yapılırken yöresel kıyafet giyen öğrencilerin halay performansı izleyenlerin büyük beğenisini aldı.

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İHA

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Milyonlarca öğrenci heyecanla yeni sınıflarına koştu.

Sivas’ta da İlköğretim Haftası kutlama etkinliği düzenlendi.

Aşık Veysel İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yeni eğitim ve öğretim yılı eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılışını Aşık Veysel İlk ve Ortaokulu’ndan gerçekleştiriyoruz. Bugün çocuklarımızı geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak Türkiye Yüzyılı’nın çok daha güçlü inşa edileceğine hepimiz şahit olacağız. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için başta fiziki şartları iyileştirmek olmak üzere okullarımızı teknoloji ile donattık.” dedi.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza başarılar diliyorum”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise konuşmasında, “Uzun bir yaz tatili bitti, okullarımız tekrar açıldı. Bugün anne ve babalar için, öğretmen ve öğrenciler için sevinçli ve aynı zamanda heyecanlı bir gün. Bizler de sizlerin sevincini paylaşmak için bugün buradayız. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm Milli Eğitim camiasına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Minik Yiğidoların halay performansı

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Aşık Veysel Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Sivas Halayı gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, halay çeken çocukları tebrik ederek yakından ilgilendi.

İlköğretim Haftası kutlama etkinliği, ders zilinin çalmasının ardından sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)