Sivas'ta pembeye boyadığı traktör sosyal medyayı ikiye böldü

İHA

Sivas'ın kangal ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Doğukan Turgut, geçimini çiftçilik yaparak sağlıyor.

Zaman zaman çiftlik hayatını sosyal medyada paylaşan genç, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla ilginç bir projeye imza attı.

Turgut, kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla traktörünü pembe renge boyayarak modifiye etti.

"ERKEK ADAMIN TRAKTÖRÜ PEMBE Mİ OLUR"

Traktörün görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Turgut, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Ancak bu adımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar, "Erkek adamın traktörü pembe olur mu” şeklinde eleştiriler yaparken, diğerleri Turgut'un farkındalık çabalarını destekleyerek güzel yorumlarda bulundu.

"İNSANLARIN ÖNYARGISINI KIRMAK İÇİN..."

Turgut ise eleştirilere karşı, “Anadolu'da büyüdüğüm için kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. İnsanların önyargısını kırmak için böyle bir proje başlattım” dedi.

"BU RENK BİR AMAÇ GÜDÜYOR"

Doğukan Turgut, traktörün rengini pembeye boyamasının amacının sosyal mesaj vermek olduğunu söyleyerek, “ 2017 yılında okulu bırakmam sonucunda çiftçiliğe başladım. O günden bu güne kadar işletmemizi elimizden geldiğince büyütmeye çalıştık. 2018 yılında arkadaşlarım traktöre yaptığım modifiye sonucu beni bu işe teşvik ettiler.

Traktörlerime modifiye etmeye başladım. Sonra kendimi geliştirdim. Bu traktörün renk konusunda çok eleştiri aldım. Aslında bu konsept traktörüydü. Bu renk aslında bir amaç güdüyor. Bu renge bakarak aldanmayın. Anadolu'da büyüdüğüm için kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. İnsanların önyargısını kırmak için böyle bir proje başlattım. Rengi o yüzden seçtim.

"AMACIMIZ SOSYAL MESAJ VERMEKTİ"

İnsanlar dikkat çekmek amacıyla bu rengi seçtiğimi düşünse de keza öyle değil. Amacımız sosyal bir mesaj vermekti. Sosyal medya şuan ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım çok beğeniyor bir kısımda beğenmiyor.

Beğenmeyenlerin nedeni biraz ön yargılardan dolayı olduğunu düşünüyorum. 'Erkek adamın traktörü pembe olur mu? ', ‘Pembe erkeğe yakışmaz' gibi yorumlar aldım. Çok dikkat çekti. Şu an 10 milyona yakın izlenme aldı” dedi.