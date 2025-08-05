Sivas'ta sıcaktan bunalan mandalar çareyi Kızılırmak'ta buldu

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası Sivas'ta hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, büyükbaş hayvanları olumsuz etkiledi.

MANDALAR KIZILIRMAK'TA SERİNLEDİ

Türkiye'nin en önemli hayvancılık kentlerinden birisi olan Sivas'ta yaylıma çıkan, halk dilinde camız olarak bilinen manda ve inekler, sıcak havadan korunmak için Kızılırmak'a girip serinledi.

BELGESELLERİ ARATMADI

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen Kızılırmak'a giren manda ve ineklerin görüntüleri, belgeselleri aratmadı.

ÇAMUR BANYOSU YAPTILAR

Irmağın içerisinde bulunan adalara çıkan mandalar, çamur banyosu yaptı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mandaların ve ineklerin serinleme görüntüleri drone ile havadan görüntülendi.

"MANDALAR TEMİZLİĞE ÇOK DÜŞKÜNDÜR"

Sivas'ta yaşayan ve 40 yıldır hayvancılık yapan Murat Rodos şu ifadeleri kullandı:

Bunlar genellikle sıcaktan rahatsız oldukları için ve rahat edici haşerelerden korunmak için kendilerini suya atarlar. Parazitten korunmak için çamura yatar ve tüm parazitleri atarlar. Bu durum mandaların özelliğidir. Diğer Simental cinsi olanlar ise vücutlarının yarısına kadar girer, ferahladığı zaman dışarı çıkarlar. Ama camızlar öyle değil. Kimse dokunmasa 8 saat suyun içerisinde kalırlar. Burnunu dışarıda bırakır ve kalır. Bu durum onlarda verimi artırır. Mandalar temizliğe çok düşkündür. İnek bütün pisliğe bulanır ama bunlar öyle değildir.