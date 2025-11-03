Soğuğa dayanıklı: İşte kasım ayında ekilecek/dikilecek bitkiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayı, bahçeniz ve balkonunuz için kış hazırlıklarının başladığı dönemdir.

Toprak biraz soğusa da doğru bitkileri ekmek ve dikmek, hem baharda erken filizlenmeler sağlar hem de bitkilerin sağlıklı köklenmesine yardımcı olur. Özellikle soğanlı çiçekler, soğuğa dayanıklı sebzeler ve bazı ağaç-fidanlar için ideal bir zamandır.

Bu ay, bahçenizde veya saksılarınızda hangi bitkileri dikebileceğinizi bilmek, hem verimli bir ekim hem de renkli bir bahar için önemlidir.

İşte kasım ayında ekebileceğiniz ve dikebileceğiniz başlıca bitkiler...

SOĞANLI ÇİÇEKLER

Lale, Sümbül, Nergis, Kardelen

Kasım, soğanlı çiçekleri dikmek için en uygun aydır. Toprağa soğanları yerleştirirken, soğuk ama donmamış olmasına dikkat edin. Soğanlar köklenip baharda filizlenecek ve bahçenize renk katacak.

Küçük çukurlar açın, soğanları yerleştirin ve üzerini hafif toprakla kapatın. Düzenli sulama yeterlidir.

SEBZELER

Kasım ayında özellikle soğuğa dayanıklı sebzeler ekilebilir.

Sarımsak: Soğuk havaya dayanır, kış boyunca köklenir ve ilkbaharda büyür.

Soğan: Kışlık soğan çeşitlerini bu ay ekebilirsiniz.

Marul, Roka, Tere, Maydanoz: Bu sebzeler soğuğu sever, kasımda fidelerini veya tohumlarını ekebilirsiniz.

Havuç, Turp: Toprak donmadan tohum ekimi yapılabilir, filizlenmeleri zaman alabilir ama sağlıklı olur.

Toprağı havalandırın ve ekim alanını nemli tutun. Tohumları doğrudan toprağa serpin veya küçük fideler halinde dikin.

MEYVE AĞAÇLARI

Elma, Armut, Ayva, Erik, Gül, Lavanta

Kasım, ağaç ve çalı dikimi için uygundur çünkü bitkiler kış dönemine girer ve kökleri toprağa iyice tutunur.

Toprağı kazın, kökleri zarar vermeden fidanları yerleştirin ve bolca sulayın. Bu şekilde baharda sağlıklı büyürler.

SAKSI BİTKİLERİ

Menekşe, Çuha Çiçeği, Nergis, Sümbül

Soğuğa dayanıklı çiçekleri balkon veya evin kapalı alanlarına dikebilirsiniz.

Saksıya uygun toprak doldurun, tohum veya fideyi yerleştirin, hafifçe sulayın. Kış boyunca çiçekler filizlenir ve bahar aylarında açar.