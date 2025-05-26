Son hac kafilesi 31 Mayıs’ta yola çıkacak

AA

Türkiye’den hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hac yolculuğunda sona yaklaşıldı.

29 Nisan’da ilk kafilenin Medine’ye ulaşmasının ardından şimdi de 2025 yılı hac organizasyonunun son halkası olan Mekke kafilesi yola çıkmaya hazırlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

İLK KAFİLE 29 NİSAN'DA MEDİNE'YE ULAŞTI

Diyanet'in hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine'de görevlendirdiği sağlık ve diğer personeli hizmet vermeye başladı. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları için Diyanet'in ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerleri de sürüyor.

Türkiye'den ilk hac kafilesi 29 Nisan'da Medine'ye ulaştı.

SON KAFİLE 31 MAYIS'TA YOLA ÇIKACAK

31 Mayıs'ta Mekke'ye gidecek son hac kafilesiyle 84 bin 942 hacı adayı, kutsal topraklara ulaşmış olacak.

Hacı adayları, gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak.

Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

DÖNÜŞLER 11 HAZİRAN'DA

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran'da başlayacak.

Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.