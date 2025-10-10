Sonbaharda bahçıvanlar ağaçların gövdesine kağıt yapıştırıyor: İşte sebebi

İlkbaharda, açık yeşil ila kahverengimsi tırtıllar ağaçlara dadanıyor.

Nisan-Mayıs ayları arasında yaprakları yiyerek geriye sadece iskeletlerini bırakıyor ve genç meyveleri de büyük zarar görüyor.

Bu saldırgan böcekler, meyve verimini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Bu nedenle bahçıvanlar, sonbaharda ağaçların gövdelerini yapışkan kağıt şeritlerle kaplayarak önlem alıyor.

Uzmanlar, bu yöntemin tırtılların ağaçlara ulaşmasını engellediğini ve hem verimi koruduğunu hem de kimyasal kullanımı azaltarak çevre dostu bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

YAPIŞKAN KAĞIT AĞAÇLARI BÖCEKLERDEN KORUYOR

Bavyera Bahçe Akademisi, sonbaharda meyve ağaçlarının zarar görmemesi için yapışkan kağıtlarla kaplanması gerektiğini belirtiyor.

Bu yapışkan kağıtlar sonbaharın ilk soğuk gecelerine denk getirilerek yerleştirilmeli ve kağıtlar arasında boşluk bırakılmamalı.

Budaklı kabuklu daha yaşlı ağaçlarda kağıt altındaki yüzey pürüzsüzleştirilmeli.

Akademi, yapışkan kağıtların en geç Mart başında çıkarılmasını öneriyor, aksi takdirde uğur böceği ve kulak kurtları gibi böcekler zarar görebilir.