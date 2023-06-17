Sultangazi'de TOGG isimli dana alıcısını bekliyor Kurban pazarında bin 540 kilo ağırlığı ile fenomen olan TOGG isimli dana, 240 bin lira fiyatı ile alıcısını bekliyor. 4 yaşındaki TOGG, uysallığı ile dikkat çekiyor.

İHA

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, pazarlar canlandı…

İstanbul Sultangazi'de kurulan pazar, bu yıl da Türkiye'nin birçok noktasından getirilen çeşitli kurbanlıklara ev sahipliği yapıyor.

TOGG alıcısını bekliyor

Cebeci Mahallesi’nde kurulan kurban pazarının en büyük ve en pahalı kurbanlığı olarak ön plana TOGG isimli dana çıkıyor.

240 bin liralık dana, alıcısını bekliyor.

Şimdiden fenomen...

Hayvanın sahibi Veysel Günal, “Sinop'tan 50 baş hayvan ile geldik, Allah nasip ederse yavaş yavaş satışlarımız başlıyor. Biz de tabii her sene olduğu gibi Sultangazi Belediyemizin yaptığı yarışmada yine iddialıyız. Geçen yıl 'Ateş' isimli dana ile çıkmıştık, fenomen olmuş ve tıklamalar almıştı. Bu sene de Allah nasip ederse 1 ton 540 kilo ile yarışmaya adayımız yerli ve milli gururumuz TOGG isimli danamız ile çıkacağız.” dedi.

4 yaşında, fiyatı 240 bin lira

“TOGG çok uysal bir hayvandır yonca, mısır ve kestane ile besledik” diyen Günal, şöyle devam etti: