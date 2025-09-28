Sumud Filosu'ndaki baba, oğlunun nikahına uzaktan bağlandı

Antalya Kudüs Platformu’ndan Hakan Şimşek, uçak teknisyeni oğlu Muhammet Hakan Şimşek (26) ile hemşire Fatma Özberk’in Adıyaman’da yapılan nikahına, Gazze yolunda katıldı.

Küresel Sumud Filosu’nun Adagio isimli teknesinden düğüne telefonla bağlanan Şimşek, davetlilere hitap etti.

"YUVANIZ, GAZZE'NİN ONURUYLA İZZETİYLE İZZETLENSİN"

Gazze yolculuğu konusunda kendisine verdikleri destek nedeniyle ailesine teşekkür eden Hakan Şimşek, oğlu ve gelinine hitaben “Bana verdiğiniz destekle bu kollektif hareketin bir parçasısınız. Nikahınız, yuvanız inşallah Gazze’nin onuruyla izzetiyle izzetlensin. Yuvanıza rahmet gelsin. Gazze için edilmiş bütün hayır dualardan hissedar olasınız" dedi.

"GAZZE'DE NİCE BABALAR ÇOCUKLARINI EVLENDİREMEDEN TOPRAĞA GÖMDÜ"

Bu yolculukta müsterih olduğunu belirten Hakan Şimşek, şöyle devam etti:

Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. 'Babası evladının nikahına katılamamış' denebilir ama Gazze’de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü. Bizim ödediğimiz bu kadarcık bedelin hiçbir kıymeti yok.

"İNŞALLAH GAZZE'NİN KURTULUŞU SİZİN DÜĞÜN HEDİYENİZ OLUR"

Konuşmasında Gazze’nin bir insanlık onuru olduğunu, vicdanı kirlenmemiş herkesin Gazze’ye sahip çıktığını vurgulayan Şimşek, “İnşallah Gazze’nin kurtuluşu sizin düğün hediyeniz olur" dedi. Şimşek, davetlilere “Hepinize Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye umut taşıyan teknesinden, Akdeniz’in merkezinden selamlıyorum" diye seslendi.

UMUT TEKNESİNDE BURUK KUTLAMA

44 ülkeden onlarca teknenin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu’nun Adagio isimli teknesinde bulunan 6 Türk, 1 Cezayirli ve 1 Tunuslu aktivist, Antalya Kudüs Platformu’ndan Hakan Şimşek’in oğlunun nikahı nedeniyle dua etti.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak, farkındalık oluşturmak için bir araya gelen aktivistler, duanın ardından Hakan Şimşek’i tebrik etti.