Suriye Lazkiye'de orman yangınları kontrol altına alınmaya başladı

Dünyada son günlerde iklim krizine bağlı olarak artan hava sıcaklıları, birçok bölgede yangınlara neden oldu.

Suriye'nin Lazkiye ili de 10 önce başlayan yangınlarla mücadele ediyordu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lazkiye ilinde 10 gündür devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını bildirdi.

"BÖLGE ÜLKELERİNİN DESTEĞİ OLMASAYDI, SÖNDÜRMEMİZ MÜMKÜN OLMAZDI"

Salih, "Allah'ın lütfu, tüm ekiplerin ortak çabası, yüksek düzeydeki koordinasyon, halkın güçlü desteği ile Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Katar'dan gelen itfaiye ekiplerinin katkısı olmasaydı bu aşamaya ulaşmamız mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

"DUMANLAR YAVAŞ YAVAŞ DAĞILIYOR"

Salih, bugünkü durumun son 10 günün en iyi seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Manzara değişiyor, duman yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Ekipler, kalan yangın odaklarını söndürmek ve kontrol altına alınan bölgelerde kapsamlı soğutma çalışmaları yürütmek üzere yoğun şekilde çalışıyor." dedi.