Suriye'deki Emevi Camisi'nin halıları Gaziantep'ten

AA

Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından yeniden yapılanıyor.

Bu kapsamda ülkenin sembollerinden biri olan tarihi Emevi Camisi'nde de yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Gaziantepli ustalar tarafından titizlikle hazırlanan halılar Şam'a ulaştırıldı.

CAMİNİN HALILARI GAZİANTEP'TEN

Caminin ibadete açık bölümlerindeki eski halıların kaldırılmasının ardından, yerlerine dokumasında geleneksel motifler ve otantik renkler kullanılan yeni halılar serildi.

Emevi Camisi'nde 43 yıldır müezzinlik yapan Muhammed Bilun, yaptığı açıklamada, camide yapılan halı değişimi ve restorasyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilun, "Halılar en son 2006'da değiştirilmişti ve artık iyi durumda değillerdi. Hem caminin restorasyonu yapıldı hem de halılar yenilendi." ifadelerini kullandı.

"ALLAH EMEĞİ GEÇENLERDEN RAZI OLSUN"

Halıların ayrıca caminin estetik görünümüne katkı sağladığını vurgulayan Bilun, "Renkleri güzel, dokuları hoş, oldukça rahat. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Emevi Camisi'nde gönüllü olarak halı temizliği yapan 31 yaşındaki Abıla Fatta da camide ilk kez halı değişimine şahit olduğunu belirtti.

"RAMAZAN AYI ÖNCEKİLERDEN FARKLI OLACAK"

Fatta, "Devrik rejim, dini merkezler ve ibadet yerlerine ilgi göstermiyordu. Ramazan ayı, önceki yıllardan tamamen farklı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Şamlı Muhammed El Bekai ise "Emevi Camisi Şam'ın medeniyeti ve mirasını temsil ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Şam'da ramazan daha coşkulu karşılanacak." ifadelerini kullandı.

EMEVİ CAMİİ

Suriye’nin başkenti Şam'da yer alan ve İslam dünyasının en eski ve en önemli camilerinden Emevi Camisi, 715 yılında Emevi halifesi Velid tarafından inşa ettirildi.

Dini ve kültürel bir merkez olarak önemini koruyan cami, tarih boyunca pek çok kez onarımdan geçti.