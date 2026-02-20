Susatmayan Ramazan şerbeti: Hem iftarlık hem sahurluk...

Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk sonrası sofraya konulan her yiyecek ve içeceğin ayrı bir önemi oluyor.

Özellikle iftarda mideyi yormayan, ferahlatan ve gün boyu kaybedilen sıvıyı dengeli şekilde yerine koymaya yardımcı olan içecekler tercih ediliyor.

Sahurda ise durum biraz daha farklı; gün içinde susatmayan, vücudu destekleyen ve hafif yapısıyla rahatsızlık vermeyen alternatifler öne çıkıyor.

Hem rengiyle iştah açan hem de kendine özgü aromasıyla farklı bir tat sunan bu içecek, Ramazan sofralarında giderek daha fazla yer buluyor.

İftar ve sahur için ideal bir seçenek olarak öne çıkan bu lezzet ise hibiskus şerbeti...

HİBİSKUS ŞERBETİ TARİFİ

Ramazan sofralarına hem renk hem de ferahlık katacak tarçın ve karanfilli hibiskus şerbetini evde hazırlamak oldukça kolay.

Öncelikle 1 litre suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra içine 2 yemek kaşığı kurutulmuş hibiskus ekleyin.

Ardından 1 adet çubuk tarçın ve 4–5 adet karanfil ilave edin.

Ocağın altını kısarak karışımı yaklaşık 8–10 dakika kadar kaynatın. Bu aşamada hibiskusun koyu kırmızı rengini verdiğini göreceksiniz.

Kaynama süresi tamamlandıktan sonra ocağı kapatın ve şerbeti 5 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Daha sonra süzerek hibiskus ve baharatları içinden çıkarın. Ilındıktan sonra damak zevkinize göre bal ya da toz şeker ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Şerbet tamamen soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin. Servis ederken içine birkaç buz parçası atabilir ya da soğuk şekilde ikram edebilirsiniz.