Tatilde en çok tercih edilen İslami otel

Zehra Hotel, muhafazakar yaşam tarzına uygun özgün konseptiyle misafirlerini bekliyor.

Tatil söz konusu olduğunda, tatilin kapsamı ve tatile çıkış dönemi ne olursa olsun tercih edilme kriterlerine göre önceliği İslami otel konseptinden yana olanlar için Fethiye Ölüdeniz’de helal konsept her şey dahil bir aile oteli bulunuyor.

Farklı Oda Tipleri, Yüksek Standart

Bir İslami otel olarak hizmet sunan Zehra Hotel; özellikle ziyaretçi sayılarına dönük beklentileri karşılamak adına farklı oda tipleriyle rezervasyona olanak sunmaktadır. 40 metrekare genişlikte olan Aile Odası, 20 metrekare genişlikte olan Teraslı Oda, 25 metrekare genişliğe sahip Standart Oda, 98 metrekare genişlikteki Kral Odası ve aynı şekilde 98 metrekare genişliği olan Suit Oda arasından aile bireylerinizin sayısına ve hedeflediği konfora dönük olarak seçiminizi yapabilirsiniz. Her odada ücretsiz wi-fi ve yüksek kalite standartlarına göre tasarlanmış banyolar bulunmasının yanı sıra Teraslı Oda, ‘oda servisi’ hizmetine de sahiptir. Her şey dâhil aile konseptinde, her aileye dönük hizmet verme gayesiyle yola çıkan bir tesis olan Zehra Hotel; konaklama seçeneklerinde dâhi bunu fazlasıyla hissettirmekte, tatilden beklentileri karşılama konusunda daha ilk andan itibaren yetkinliğini göstermektedir.

İslami Otel Olur, Peki Ya Helal Beach?

Son yıllarda pek çok farklı şehirde İslami otel konseptinde hizmet veren tatil tesislerinin sayısı artmaktadır. Beklentiler ölçütünde şekillenen hizmet standartlarında Zehra Hotel yenilikleriyle öncülük etmektedir. Fethiye Helal Beach ile mahremiyetin korunduğu bir ortamda kadın ve erkek ayrı plajının yanı sıra aile için ugun plaj alanı da bulunuyor. Dini hassasiyetlerinize uygun bir tatili tam manasıyla geçirebilmeniz için her şey dahil mıhafazakar aile oteli konseptinde hizmet sunan Zehra Hotel, bünyesinde bulundurduğu ve bölgede kadınlara özel tek plaj olma özelliği taşıyan Zehra Kuleli Beach ile İslami otel tatili konseptini farklı bir boyuta ulaştırmıştır. Kadın ve erkek ayrı yüzme alanlarının yanı sıra aile yüzme alanı, alakart restoran, piknik ve mangal alanı ile çocuk eğlence alanına sahip olan Zehra Kuleli Beach, tatilinizi unutulmaz kılacak detaylardan birisi. Öyle ya, tatil söz konusu olduğunda eşsiz anılar biriktirmeye, gönül rahatlığıyla günleri peş peşe geçirmiyorsak ne anlamı var ki?

Gıdadan Saunaya Kadar Her Detayında Özen Var

Dini hassasiyetlerinizi gözettiğiniz bir tatilden en büyük beklentiniz, şüphesiz ki herhangi bir konuda kafanızda soru işaretleri bırakmayacak ve böylece tatildeki her gününüzün ayrı güzel geçmesini sağlayacak bir tesistir. Zehra Hotel, İslami otel konseptini a’dan z’ye; öncü bir tesis olarak üstlenmiş bir adrestir. Mutfaktaki bütün gıdalarının helal gıda ve helal kesim et ve et ürünleri olmasına büyük özen gösteren tesisin sauna, kapalı yüzme havuzu gibi kadın – erkek ayrı alanları hijyen konusunda da üst seviyededir. Aile oteli niteliğini de koruyan Zehra Hotel; muhafazakar ailelerin birlikte, güvenle eşlik edebilecekleri tekne turu, safari, Saklıkent turu ve bölgedeki benzer tur seçeneklerini de misafirlerine sunmaktadır. Dolayısıyla her anı düşünülmüş ve planlanmış bir muhafazakar konsept tatilde Zehra Hotel’in akla ilk gelen adres olması kaçınılmaz bir hâl almaktadır.

Bölgenin Doğasına Hâkim Konumda

4 yıldızlı tesis standartlarını taşıyan bir İslami otel olan Zehra Hotel; rustik mimarisi ve özellikle coğrafi konumuyla helal konsept tatilde en çok tercih edilen başlıca oteller arasında gösterilmektedir. Zehra Hotel’in konumlandırıldığı Babadağ’ın etekleri, misafirlerini temiz havanın yanı sıra göz alabildiğine yeşil ve mavi bir manzarayla buluşturmaktadır. Elbette bu manzaranın yanı sıra Fethiye Ölüdeniz başta olmak üzere bölgede gezilip görülmeye, gidilmeye değer neredeyse bütün destinasyonlara yakın bir konumda olması da Zehra Hotel’in tatil tercihlerinde ilk sıralarda olmasının şaşırtıcı bir sonuç olmadığını gösteren bir durumdur.

Sizde yaz tatilini değerleriniz çerçevesinde geçirmek isterseniz Zehra Hotel sizin için en doğru seçenektir. Otel, oda durumları, otel aktiviteleri ve merak ettiğiniz tüm detaylı bilgilere müşteri hizmetleri ve web sitelerinden ulaşabilirsiniz