Tatili İstanbul'da geçirenler piknik alanlarına akın etti Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar oyun parkında eğlenirken büyükler ise mangalın başındaydı. Belgrad Ormanı'nın girişinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Belgrad Ormanı'na akın etti.

Bayramın ilk gün telaşını atlatanlar, ormanda piknik yapıp, mangal yakarak bayramın tadını çıkardı.

Orman içerisinde yer alan Neşet Suyu Tabiat Parkı'ndaki ziyaretçilerin birçoğu kurbanlık etlerle mangal yaktı.

Tabiat parkı girişinde de araçların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

"Bayramın tadını çıkarıyoruz"

Piknik yapmak için ormana gelen Serkan Metin, şu ifadeleri kullandı:

Kalabalık bir aile olarak geldik. Sabahın ilk saatlerinde yola çıktık. İş yoğunluğundan bir fırsat bulup değerlendirelim dedik. İlk gün evde aile ziyaretleriyle geçti.



Bayramın ikinci günü de koşturma telaşı bitiyor. Aileyle birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Orman, doğa İstanbul'un tadını çıkarıyoruz. Bir de İstanbul boşalmış durumda. Keşke her zaman böyle olsa, bunun da güzel bir avantajı var.

"Şu an İstanbul sakin"

Mahmut Derebaşı ise, "Ailecek mangala geldik, burada bayramın tadını çıkarıyoruz. Şu an İstanbul sakin tabi ama bayramın 4'üncü günü ne getirir, dönüşler başlar. Sakinliğin şu an tadını alıyoruz. İlk gün biraz daha yorucu geçti. Kurban etiyle uğraştık. Şimdi biraz daha sakin, doğada kafamızı dinliyoruz. Bugün et pişiriyoruz, etin yanına biraz da tavuk atalım dedik, ikisi beraber mangalımızı yapıyoruz." dedi.

"Bayramda tatil yapılması gereken il İstanbul"

Kenan Karakoç ise şunları söyledi: