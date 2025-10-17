Tavada 5 malzemeli glutensiz pizza tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evde pizza yapmak artık hem pratik hem de sağlıklı!

Tavada hazırlanan glutensiz pizza, yalnızca birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlanabiliyor ve klasik pizza tadından ödün vermiyor.

Hazırlığı hızlı, malzemeleri basit ve tarif kişisel zevklere göre kolayca uyarlanabiliyor.

İşte restoranları aratmayan tavada glutensiz pizza tarifi:

MALZEMELER

40 gram badem unu

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı krem peynir

Tat vermek için tuz ve karabiber

50 gram mozzarella

YAPILIŞI

40 gram badem ununu bir yumurta sarısı, bir çay kaşığı krem peynir, tuz ve karabiberle karıştırın.

Homojen bir hamur elde ettikten sonra, yağlanmış tavaya yayın.

Hamurun alt kısmı sertleşene kadar birkaç dakika orta ateşte pişirin.

Hamuru dikkatlice çevirin ve üzerine 50 gram rendelenmiş mozzarella serpin. İsteğe bağlı malzemelerle lezzeti artırabilirsiniz.

Peynir eriyene ve alt taban altın kahverengi olana kadar pişirmeye devam edin.

Bu tarif, fırın kullanmadan pizza keyfi yaşamak isteyenler için ideal. Badem unu sayesinde hamur, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin, geleneksel unlu pizzalara göre daha dengeli bir seçenek sunuyor.

Küçük boyutta olduğu için üzerine pişmiş jambon veya tavuk gibi ek malzemeler de ilave edilebilir.