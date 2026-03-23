Tavşan kanı çayın sırrı ortaya çıktı: Demlemeden önce bunu yapın

Türkiye’de sabah uyanır uyanmaz ocağa konulan demlik, günlük rutinin en sadık eşlikçisi.

Peki çay, kaynar suyla mı demlenir yoksa dinlenmiş suyla mı? Milyonlarca çay tiryakisinin her gün uyguladığı klasik yöntemlerin aksine, Karadenizli ustaların tavşan kanı kıvamını yakalamak için uyguladığı asıl formül gün yüzüne çıktı.

Çayın o eşsiz aromasını ve rengini tam anlamıyla vermesi sıcak suya bağlı olsa da, demliğe suyu ekleme biçiminiz ve suyun derecesindeki küçük bir değişim, lezzeti tamamen değiştirebiliyor.

İşte çayı yakmadan, acılaştırmadan ve tam kıvamında demlemenin, mutfaklarda ezber bozacak o kritik püf noktası...

DOĞRUDAN KAYNAR SU DÖKMEK ÇAYI YAKIYOR

Çoğumuzun yaptığı en büyük hata, kuru çay yapraklarının üzerine doğrudan kaynar suyu boşaltmak.

Ancak kaynar su çayı haşlıyor ve yaprakları aniden yakarak acı bir tat bırakıyor.

Demliğe alınan kuru çayın üzerine, kaynar sudan önce çok az miktarda soğuk veya ılık su eklemek, yaprakların şoka girmesini engelleyerek aromanın dengeli dağılmasını sağlıyor.

15 DAKİKA KURALI

İdeal bir demleme süresi tam olarak 15 ile 20 dakika arasında değişiyor.

Erken servis edilirse çay yavan ve açık kalıyor. Süre aşılırsa tanenler fazla çözündüğü için o meşhur acılaşma kaçınılmaz oluyor.

Ayrıca demleme esnasında kapağı sürekli açıp kapatmak veya kaşıkla karıştırmak, içerideki buhar dengesini bozarak aromanın uçup gitmesine neden oluyor. Alttaki su fokurdayıp üstteki demliği yavaş yavaş terletirken, size düşen tek şey beklemek.