Taze mısır seçme tüyosu paylaşıldı! Süt gibi mısırı seçmek bu kadar kolaymış

Yaz aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan süt mısırı, hem serinletici tadı hem de pratik tüketimiyle sofraların yıldızı olmayı sürdürüyor.

Ancak pazarda ya da markette tezgâha dizilmiş onlarca mısır arasında gerçekten taze olanı ayırt etmek, sanıldığı kadar kolay değil.

Özellikle haşlandığında yumuşacık dokusu ve tatlı aromasıyla damakta iz bırakan süt mısırını seçerken yapılan küçük bir hata, beklentileri lezzet yerine hayal kırıklığına bırakabilir.

Uzmanlara göre, taze bir süt mısırını anlamak için sadece koçanın dış görünümüne değil; renginden kokusuna, sapının neminden tanelerinin dizilişine kadar birçok detaya dikkat etmek gerekiyor.

Süt mısırının tazeliği, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda haşlama veya közleme gibi pişirme yöntemlerinde elde edeceğiniz kıvamı da doğrudan etkiliyor.

BU DETAYLARA DİKKAT!

Süt mısırını satın alırken aşağıdaki ipuçlarına dikkat ederek gerçekten taze ve lezzetli olanları kolayca ayırt edebilirsiniz: