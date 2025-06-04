TBMM'ye gelen ilginç dilekçe talepleri: Bozkurt ulusal sembolümüz olsun

DHA

TBMM'de dilekçe trafiği....

Dilekçe Komisyonu, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşların TBMM'ye ilettiği dilek ve şikayetleri inceledi.

İncelemeler sonrası, 28'inci Yasama Dönemi içerisinde yürütülen faaliyetler ile ilgili rapor hazırlandı.

19 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

Rapora göre; 28'inci Yasama Döneminde komisyona 19 bin 531 başvuru yapıldı.

Başvuruların 9 bin 406'sı karara bağlandı.

Başvuruların yüzde 85'i elektronik ortamda yapılırken, başvuru yapanların yüzde 73'ü erkek, yüzde 27'si kadınlardan oluştu.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Komisyona en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı.

Başvuruların yüzde 21'i çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 15'i adalet hizmetleri, 2 bin tanesi çevre yönetimi, yüzde 52'si ise diğer alanlardan oluştu.

Komisyona gelen dilekçelere göre; 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi' ve 'Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu' kuruldu.

NAKİT PARA KULLANIMI YASAKLANSIN TALEBİ

Komisyona sunulan dilekçeler arasında ilginç talep ve şikayetler dikkat çekti. Bir vatandaş nakit para kullanımına son verilmesini talep ederken bir başkası gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme veya icra kanalıyla evlerinden tahliye edilmelerini talep etti.

"BOZKURT ULUSAL SEMBOL YAPILSIN"

Dilekçeler arasında şu ilginç talepler yer aldı:

"Falcı ve medyum reklamlarının yasaklanması, aralıklı oruç beslenme programının ülke geneline yaygınlaştırılması, trafik cezalarının aracın bedeli üzerinden belirlenmesi, bozkurt sembolünün ulusal sembol haline getirilmesi,

"SUÇLULAR AİLE SOY AĞACINDAN ÇIKARILSIN"

19 Kasım'ın Dünya Erkekler Günü olarak kutlanması, kamuda emekli olan kişilerin çalışmaya devam etmesinin yasaklanması, sokak düğünlerinin yasaklanması, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması,

"İNSANSEVER DERNEKLERİ AÇILSIN"

orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde piknik ve mangal yakılmasının 5 yıl süreyle yasaklanması, ruh sağlığı yasasının çıkarılması, 'kediler şehri' ve 'köpekler şehri' kurulması, teknik direktör olmaya yönelik şartların düzenlenmesi, hayvansever derneklerin kapatılması yerine insansever derneklerin açılması, KADES uygulamasını erkeklerin de kullanabilmesi."

"VÜCUDUMA ÇİP TAKILDI, ÇIKARILSIN"

Başvuranlar arasında kaybolan kedisinin bulunmasını isteyen de oğluna belediyede iş verilmesini isteyen de oldu.

Bir vatandaş işlediği suçtan dolayı vicdan azabı çektiğini belirterek, yargılama talep ederken, başka birisi de vücuduna çipler takıldığını iddia ederek, çıkarılmasını istedi.

KARARA BAĞLANAN BAŞVURULAR

Faaliyet raporunda komisyonun karara bağladığı başvurulara da yer verildi.

Bir vatandaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sırasında yardım ve kurtarma çalışmaları için ödünç verdiği derin dondurucunun bedeli, komisyonun yaptığı incelemeler sonucunda kendisine iade edildi. Yine Adana Garı'nda bilet alan başvurucuya olumsuz tutum ve davranışlarda bulunan görevliye komisyonun talebi doğrultusunda Devlet Demiryolları ve Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı tarafından ücret kesimi cezası verildi.