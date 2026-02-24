Tek tepside iftar yemeği: Hem lezzetli hem tescilli

Türkiye’de gastronomiyse ön plana çıkan şehirlerden olan Hatay’da bölgeye özgü çeşitli lezzetler ön plana çıkıyor.

Yörenin eşsiz lezzetlerinden olan ve ismini Belen ilçesinden alan Belen tava, geçtiğimiz günlerde Hatay Valiliği’nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Patent Ensitüsi tarafından tescillenerek Coğrafi İşaret verilmişti.

Belen tava; içerisindeki yöreye özgü baharatlar, kiremitte pişmesi ve etin doğallığıyla tadını alıyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinden Hatay’a gelenlerin yemeden dönemedikleri lezzet, eşsiz tadıyla damaklarda tat bırakıyor.

İÇİNDEKİLER

Belen tavanın içerisine katılan ürünlerden bahseden etçi Yunus Emre Cömert, “Uzun yıllardır Belen’de tüketilen bizim bildiğimiz 100 yılı aşkın bir tarihi olan Belen’in meşhur tescilli yemeğidir. İçerisinde; tatlı kapya biberi, acı köy biberi, soğan, sarımsak, kuzu eti, eritilmiş kuyruk yağı, domates, çeşitli baharatlar karabiber, pul biber, tuz ve köyde yapılan domates salçalarının sosundan yaptığımız sudan ekliyoruz. Tescilli lezzetimiz Belen Tava enfes damak çatlatan lezzetiyle herkesin tatması gereken bir yemektir. Belen tavanın olmazsa olmazı kiremit tavadır, kiremit olmazsa tadını yakalayamaz” dedi.

PİŞİRME SIRRI

Eşsiz lezzete tadını veren kiremit tavalara değinin etçi Cömert, “Hatay’a geldiklerinde Belen tavasını yemeden gitmemeleri lazım. Yani olmazsa olmazıdır. Türkiye genelinde tek ismi vardır Belen tavamızın. Hatay’a gelen herkesi bekliyoruz Belen tava yemeye bekliyoruz. Kiremit tavalarda yaklaşık otuz beş kırk dakika pişmesi gerekiyor, ocağın derecesi odun ateşinde olması lazım 250 Dere civarında. Otuz beş kırk dakikada dinlene dinlene pişmesi gerekiyor. Belen Tavamızın yanında olmazsa olmazı sıcak pideyle sunumunu yapıyoruz. 12 yıldır yiyecek hazırlama sektöründe çalışıyorum. İstanbul’dan, Ankara’dan, şehir dışından hatta yurt dışından gelen Hataylılar, ziyaretçiler, belen tava yemeden kesinlikle buradan gitmiyorlar” ifadelerini kullandı.