Tekirdağ'da 2 gün süreyle denize girmek yasağı

Türkiye'yi kavuran aşırı sıcaklar, yerini serin havaya bırakıyor....

Yaklaşık bir hafta önce tekrar yurda giriş yapan Afrika ve Basra sıcaklarının ardından yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış ve sert rüzgarlar etkili olacak.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği de, beklenen rüzgar ve ani hava değişimi için bazı önlemler aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği için 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

YASAK 2 GÜN SÜRECEK

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi’nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı ilimiz Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 31/07/2025 ve 01/08/2025 tarihlerinde 2 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Yetkililer, vatandaşların alınan yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı.