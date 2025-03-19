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AA

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

BALIKÇILARI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli olmasının balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

LODOS 2 GÜN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Pehlivanoğlu, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesini beklediğini ifade etti.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.