İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., 3 yıl önce severek evlendiği eşinden, sanal kumar oynadığı iddiasıyla boşandı.

Yaklaşık 10 ay süren dava süreci sonunda E.D., arabasını süsleyerek şehir merkezinde roman havası eşliğinde 'özgürlük turu' attı.

DANS EDEREK KUTLAMA YAPTI

Toplumsal baskılardan çekindiği için yüzünü maske ile gizleyen E.D., aracın içinde ve dışında dans ederek yeni hayatını kutladı.

"KAYBOLAN PARA ÇOCUĞUMUN RIZKIYDI"

Süreci kamuoyuna açıklamak istediğini belirten E.D., şunları söyledi:

Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamaktan bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan, çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı.

"KUMAR SİTELERİ BİR YUVAYI YIKTI"

Sanal kumar nedeniyle evliliğinin sona erdiğini vurgulayan E.D., şu ifadeleri kullandı: