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İHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde iki mevsimin aynı anda yaşanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğanın adeta ikiye bölündüğü mahallede Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı.

Ancak yüksek kesimlerde manzara farklıydı...

İKİ MEVSİM BİR ARADA

Mahallenin yüksek kesimlerinde kalan bölgeler karla kaplandı.

Mürefte Mahalle Muhtarı Hayri Saraçoğlu, aynı anda hem baharın hem de kışın yaşandığını belirterek, bunun Türkiye'nin dört mevsimi aynı anda yaşayabilen nadir güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

"YURDUMUZUN GÜZELLİKLERİ BUNLAR"

Muhtar Saraçoğlu, "Şubat ayında bir tarafımızda baharı yaşıyoruz, öteki tarafta ise kışı. Yurdumuzun güzellikleri bunlar, dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz" diyerek doğanın bu ilginç dengesine dikkat çekti.

Mürefte'de kışın ve baharın bir arada yaşanması, doğa fotoğrafçıları ve bölge sakinleri için ilginç görüntüler oluşturdu.