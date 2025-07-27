Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti: Plajlarda yoğunluk yaşandı

Tekirdağ'da sıcaklık etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artarken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER KEYİF YAPTI

Mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, Altınova, Kumbağ, Şarköy ve Mürefte plajlarında deniz ve güneşin tadını çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, yerli ve yabancı turistlerin, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarını tercih ettiğini söyledi.

HEM DOĞAL GÜZELLİKLER HEMDE PLAJLAR İLGİ GÖRÜYOR

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve birçok şehirden kente çok sayıda turistin geldiğini aktaran Karaküçük, Tekirdağ'ın doğal güzelliğinin yanı sıra plajlarıyla da vatandaşların ilgisini çektiğini belirtti.