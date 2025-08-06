Kırklareli'nde Teke Deresi kurudu

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, doğal yaşam kaynağı olan su yataklarının da kurumasına neden oluyor.

Kırklareli'ye bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.

DEREDEN SU AKMAZ OLDU

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

Deredeki suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.

DERE YATAĞINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.