Tekirdağ'da uskumru, istavrit ve mezgit tezgahlarda

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde kurulan seyyar balık tezgahları, günlük taze balık almak isteyen vatandaşların uğrak yeri.

Balıkların taze olması ve fiyatlarının makul olması, balıkçıların satışlarını artırıyor.

Kilosu 100 TL'den satılan uskumru, istavrit ve mezgit büyük rağbet görüyor.

BALIKÇILAR YOĞUNLUKTAN MEMNUN

Vatandaşlar, deniz ürünlerinin sağlıklı ve besleyici olduğunu belirterek, bu tür fırsatların devam etmesini istediklerini dile getiriyor.

Seyyar balıkçılar ise talebin her geçen gün arttığını ve bu dönemde tezgahların yoğun ilgi gördüğünü vurguluyor.