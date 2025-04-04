Tekirdağ'ın 'sarı gelini' açtı

AA

Tekirdağ'da kanola bitkisinin çiçek açması tarım alanlarını renklendirdi.

Bugünlerde sarı ve yeşile bürünen tarlalar, vatandaşlar ve sürücüler tarafından fotoğraflanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kanolaların çiçek açmasıyla tarlaların eşsiz manzaralar sunduğunu söyledi.

SARI, YEŞİL VE MAVİ

Tekirdağ'da vatandaşları sarının en güzel tonunun karşıladığını aktaran Karaküçük, "Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor." dedi.

"TRAKYA SARI GELİNLİĞİNİ GİYDİ"

Vatandaşlardan Gürkan Demir de nisan ayında Trakya'nın "sarı gelinliği"ni giydiğini dile getirdi.

Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında güzel fotoğraf karesiyle anı ölümsüzleştirdiğini anlatan Demir, "Tarımsal ve sanatsal olarak çok güzel bir bitki. Nisan ayı içerisinde fotoğraf tutkunları da gelmeye başlıyor. Trakya'da kanola için festivaller düzenleniyor. Son zamanlarda tarımsal olarak Trakya'nın yarısı sarıya bürünüyor." şeklinde konuştu.

Kırklareli'nden Tekirdağ'a ziyaret için gelen Ecem Varışlı da tarlaların sarı görüntüsünün benzersiz güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.