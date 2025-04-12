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İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Nur Viral'in sunduğu, Beyaz TV'de yayınlanan, Hayatta Her Şey Var adlı televizyon programına katıldı.

Viral, programda seyirciler tarafından gönderilen soruları iletirken Aktürkoğlu, da bu sorulara yanıtlar verdi.

"KARIM HAMİLE NUMARASI YAPIYOR"

Program devam ederken, bir izleyici duyanları şaşırtan bir soru sordu:

Karımın biraz göbeği var. Otobüse bindiğinde hamile numarası yapıp yer istiyor.

Yer verenlerle ahirette helalleşmek zorunda mı?

"YALANCILIK ASLA CAİZ DEĞİL"

Ahmet Aktürkoğlu ise bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:

Yani şöyle, 'insanları aldatan bizden değildir' hadis-i şerif, net. Yalancılık, numara ve benzeri şeylerle insanları istismar etmek, aldatmak asla caiz değil, doğru değil.



Tabi bunun karşılığında bir hak, karşılıklı bir istismar olduğundan dolayı, kötüye kullandığınızdan dolayı bir bak terettüp ediyorsa Allah katında, mutlaka onun hesabını vereceksiniz tabiki.

"DAVRANIŞTAN VAZGEÇEREK GÜNAHLARINIZDAN KURTULMUŞ OLABİLİRSİNİZ"

Aktürkoğlu, günah olduğunu öğrendikten sonra bir davranıştan vazgeçmenin, günahlardan kurtulmanın yolu olabileceğinden bahsederken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Neticede bunu, o davranışından vazgeçirmekle de sorumludur kocası. 'Ben de buna alet oluyorum, senin yüzünden ben de sorumluluk altında kalıyorum' diyerek o da ona engel olmalıydı, olmalıdır. Öyle tavsiye edelim onlara.



Hani geçmişe dönük 'ya işte bak hepiniz günahkarsınız, bunun hepsinin vebalini hepiniz çekeceksiniz' gibi değil, bunu öğrendikten sonra bundan vazgeçmek suretiyle o hatanızdan, o günahlarınızdan da kurtulmuş olabilirsiniz.



Çünkü Allah hakkına terettüp eden şeyler; yalan söylemek, yalan söylemek suretiyle karşıdaki insanın hakkını alıyorsunuz, bir de Allah'a ihanet ediyorsunuz. Çünkü Allah yalancılığı yasakladı. Ama tövbe ettiğinizde o günahınızdan, Allah kendi hakkından doğrudan vazgeçiyor.

"KARŞILIKLI OLARAK MUTLAKA HELALLİK ALINMALI"

Program sunucusu Viral Aktürkoğlu'na "Peki günahlarımızı itiraf edersek, günahlarımız silinir mi?" şeklinde bir soru daha yönetti.

Aktürkoğlu ise bu soruya şu sözlerle yanıt verdi: