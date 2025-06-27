TEM'de yol çalışması tuzağa döndü: Sürücüler soluğu lastikçide aldı

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez geçişi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde Karayolları tarafından başlatılan yol çalışması, yeterli uyarı ve güvenlik önlemi alınmadığı için zincirleme mağduriyete yol açtı.

Yol zemininde oluşan açıklık yüzünden seyir halindeki yaklaşık 40 aracın lastikleri patladı, jantları hasar gördü.

SOLUĞU OTO LASTİKÇİDE ALDILAR

Birçok araç yolda kalırken, bazıları çekici yardımıyla kaldırıldı.

Lastiği patlayan sürücüler, en yakın akaryakıt istasyonunda bulunan oto lastikçiye akın etti.

"PERİŞAN ŞEKİLDE BEKLİYORUZ"

Samsun'dan İstanbul'a giden Sevgi Aksu, şöyle konuştu:

Yolda lastiğimiz patladı, büyük tehlike attık. Tırlar gelip geçiyordu. Büyük bir faciadan dönüldü. Halka böyle bir tuzak kurulamaz. Bu kadar duyarsızlık olamaz. Bizden sonra 30 araba buraya geldi. Şu anda tamir servisi önünde saatlerdir bekliyoruz. Gece yola çıktık, hala yollarda perişan şekilde bekliyoruz. Bizler gibi bir yığın mağdur var.

"LASTİK PARÇALANMIŞ DURUMDA"

Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

Lastik parçalanmış durumda. Bir karış kadar yol kesik, yolun kesikliğinden dolayı lastikler patlıyor. Bizden sonra kazalar da oldu. Otoban şu an berbat durumda. Karayollarının yetkililerinin işaret koyması lazımdı. Tedbir alınması gerekiyordu fakat alınmamış.

"ZARARIMIZ YİNE 30-40 BİNİN ALTINDA DEĞİLDİR"

Mağduriyet yaşayan bir diğer vatandaş İlker Gökdemir ise oğluyla birlikte seyahat ettiği sırada büyük bir çukura düştüklerini belirterek şunları söyledi: