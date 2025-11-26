Temizlik uzmanları açıkladı: En çok kir tutan ev eşyası bu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evde temizlik yaparken en sık kullanılan eşyaların birçoğu hijyen sağlamayı amaçlasa da, bilimsel araştırmalar bunun tam tersini gösteriyor.

Uzmanlara göre evde en masum görünen bazı temizlik araçları, aslında düşündüğümüzden çok daha fazla kir ve bakteri barındırıyor.

Yapılan çalışmalar, özellikle bir ev eşyasının “gerçek bir mikrop yuvası” olabileceğini ortaya koydu.

EVDE EN ÇOK KİR TUTAN EŞYA

Araştırmalara göre, süngerler ev içindeki en çok bakteri barındıran eşya kategorisinde başı çekiyor.

2011 tarihli bir çalışmada, mutfak süngeri ve bezlerinin büyük çoğunluğu hatta tuvalet kapağından bile fazla kir taşıdığı tespit edildi.

Süngerlerin gözenekli yapısı ve ıslak ortamda uzun süre kalması, Salmonella, E. coli gibi zararlı bakteriler ve mantarların rahatlıkla çoğalmasına zemin hazırlıyor.

UZMANLARDAN TEMİZLİK ÖNERİLERİ

Sünger ya da bulaşık bezi her kullanım sonrası iyi durulanmalı ve iyice kurutulmalı.

Süngerler düzenli olarak mümkünse haftada bir dezenfekte edilmeli.

En az iki haftada bir sünger değiştirilmeli, tek bir sünger uzun süre kullanılmamalı.

Mutfak lavabosu, kesme tahtası ve tezgah gibi yüzeyler, çiğ gıda kullanımı sonrası mutlaka çamaşır suyu ya da uygun bir dezenfektanla temizlenmeli.