Temizlikte yeni taktik: Askıya çorap geçirin

Bayram hazırlıkları yaklaşırken pek çok kişi ev temizliğine hız verdi.

Özellikle ulaşılması zor köşeler, temizlik yaparken en çok zorlayan alanlar arasında yer alıyor.

Dolapların ve büyük mobilyaların altı ise çoğu zaman gözden kaçsa da toz ve kirin en çok biriktiği yerlerden biri oluyor. Ancak pratik bir yöntem sayesinde bu alanları temizlemek artık çok daha kolay.

Basit bir malzeme ile uygulanan bu yöntem, dolap altlarını zahmetsizce pırıl pırıl yapmaya yardımcı oluyor.

ASKI VE ÇORAP YETERLİ

Dolapların, koltukların veya yatağın altını temizlemek çoğu zaman zor olabilir.

Süpürge ya da mop girmeyen dar alanlar için pratik bir temizlik yöntemi olarak askıya çorap geçirmek oldukça işe yarayan bir yöntemdir.

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle bir kıyafet askısı düz hale getirilir. Ardından askının ucuna eski ya da kullanılmayan bir çorap geçirilir.

Çorap, tozu kolayca tutacağı için temizlik sırasında etkili olur.

Hazırlanan bu basit aparat dolapların, komodinlerin veya ulaşılması zor mobilyaların altına uzatılarak hareket ettirilir.