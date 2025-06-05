Terör zararlarının tazmini için başvuru süresi bir yıl daha uzatıldı

AA

Terör eylemleri ve bu eylemlerle mücadele süreçlerinde mağdur olan vatandaşlar için devlet destekleri sürüyor.

Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yasal düzenlemeler, başvuruların kapsamlı şekilde değerlendirilmesini amaçlıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bu doğrultuda, Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvurularla ilgili yeni bir karar alındı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 YIL DAHA UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 24 Mayıs 2024'teki Cumhurbaşkanı Kararıyla uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl daha uzatıld