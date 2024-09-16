Terörden boşalttıkları Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki köylerine hasat için döndüler Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan Kurudere köyü, 1995 yılında bölgedeki terör olayları nedeniyle boşaltılmıştı. Burada yaşayan aileler, 29 yıl aradan sonra ilçe kaymakamlığından aldıkları özel izinle köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı.

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DHA

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kurudere köyü, terör olayları nedeniyle 1995 yılında boşaltıldı.

300 hane ve 900 nüfuslu Kurudere köyünde yaşayanlar; Hakkari merkez, Van ve diğer batı illerine göç etmek zorunda kaldı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle yasaklanırken, aileler göç ettikleri şehirlerde yaşamaya başladı.

Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte vatandaşlar şimdi köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı.

Hasada katılan köylüler, burada sürekli yaşamak isteklerini dile getirdi.

"YILLAR SONRA KÖYÜMÜZE GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Aileler, 29 yıl aradan sonra ilçe kaymakamlığından aldıkları özel izinle köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı.

"KÖYÜMÜZE KALICI OLARAK DÖNMEK İSTİYORUZ"

Doğup büyüdüğü köyünü 29 yıl sonra görmenin mutluluğunu yaşayan Nihat Arslan (54), güvenlik gerekçesiyle yasaklanan köylerine yıllar sonra geldiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

1995 yılında bölgemizde meydana gelen olaylar nedeniyle köyümüzü terk ettik. Yıllar sonra buraya geldik. Keşke bunları yaşamasaydık ve köylerimizden gitmek zorunda kalmasaydık. Huzur ortamının sağlandığı köyümüze artık kalıcı dönmek istiyoruz. Hakkari Valimiz ilkbahar aylarında köye dönüş müjdesini vermişti. İnşallah yakın zamanda köyümüze döneriz. Buraya gelip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptık. Normalde sumağın kilosu 250 TL. Ama biz buradan götürdüğümüz zaman 100 TL'ye satıyoruz. Bize köyümüze gitmemiz için izin veren devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz.

KÖYDEN AYRILDIĞINDA 1 YAŞINDAYDI, 28 YAŞINDA HASAT İÇİN DÖNDÜ

Köylerini terk ederken henüz 1 yaşında olduğunu ifade eden Ramazan Özkan ise "Şu an 28 yaşındayım. Aradan yıllar geçti, köyümüze gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada ceviz, sumak ve üzüm hasadı yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)