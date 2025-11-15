TİHEK'e en çok başvuru engelli ayrımcılığı üzerinden yapıldı

- TİHEK, 2021-2025 yılları arasında toplam 11.280 başvuru aldı ve en çok başvuru "engellilik" temelinde yapıldı.
- 2.697 başvuru ayrımcılık iddiası içerirken, 45 ihlal ve 15 uzlaşma kararı verildi.
- Başvurular genellikle engelli öğrencilere yönelik özel eğitim planlarının oluşturulmaması ve erişilebilirlik konularını içeriyor.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2021’den 5 Kasım 2025’e kadar toplam 11 bin 280 başvuru aldı. Yıllara göre başvuru sayıları ise şöyle: 2021’de 1.185, 2022’de 2.020, 2023’te 2.830, 2024’te 2.837 ve 2025’in 5 Kasım tarihine kadar 2.408 olarak kayıtlara geçti.
BAŞVURULARIN ÇOĞU AYRIMCILIK İDDİASI ÜZERİNE
Kuruma yapılan başvuruların 2.697’si ayrımcılık iddiasını içeriyor. 2021-2025 döneminde en çok başvuru, “engellilik” temelinde yapıldı. Diğer başvuru temelleri ise şöyle sıralandı:
Cinsiyet: 306
Sağlık durumu: 176
Felsefi ve siyasi görüş: 142
Yaş: 140
Medeni hal: 115
Din: 89
Irk: 88
İnanç: 87
Servet, etnik köken, mezhep, doğum ve dil: toplam 180
Her yıl en yüksek başvuru oranı “engellilik” temelinde gerçekleşti.
İHLAL VE UZLAŞMA KARARLARI
Son iki yılda “engellilik” temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği yönünde 45 karar verildi, ayrıca 15 uzlaşma kararı alındı. 2025’te verilen ihlal kararlarının yüzde 42’si, 2024’te ise yüzde 50’si “engellilik” temeline dayandı.
ENGELLİLERLE İLGİLİ BAŞVURU KONULARI
Raporda öne çıkan başvuru konuları şunlar:
Engelli öğrencilere yönelik Bireysel Eğitim Planlarının (BEP) oluşturulmaması veya uygulanmaması
Engelli öğrenciler için özel eğitim sınıfı açılmaması
Engelli öğrencilerin okul etkinliklerine dahil edilmemesi
Sınav ve ödevlerde gerekli makul düzenlemelerin yapılmaması
Okullarda erişilebilirliğe ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi
Orta/ağır engelli veya birden fazla yetersizliği olan çocukların özel kreş ve gündüz bakım evlerine kabul edilmemesi
Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen imkanının eşit sağlanmaması
Özel okullarda gereksinim sahibi öğrencilerin özel eğitim hizmetlerinden bilgilendirilmemesi
İşyerlerinde fiziksel ve dijital erişilebilirliğin sağlanmaması
Engellilerin nakil ve tayin taleplerinin dikkate alınmaması
Engelli yakını bulunan kişilerin nakil taleplerinde bu durumun göz önünde bulundurulmaması
Engelli kişilere işyerinde uygun iş verilmemesi veya yıllık/mazeret izinlerinin kullandırılmaması
İş arkadaşları veya yöneticiler tarafından psikolojik tacize maruz bırakılma