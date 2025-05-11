AA

Tokat Emniyet Müdürlüğü'nün Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı video klip, sosyal medyadan yayımlanınca kısa sürede ilgi topladı.

Videoda; kentte görev yapan kadın polislere, görev başındayken kendi çocuklarının sürpriz yaparak gül vermesi ve Anneler Günü'nü kutlamaları yer alıyor.

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Klip, Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.