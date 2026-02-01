Tokat'tan Amasya'ya at üzerinde geldi: Elinde Türk bayrağını taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya'da gülümseten görüntüler...

Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlığa tepki göstermek isteyen Sümmani Yılmaz, yağışlı havaya aldırmadan atı Rüzgar ile Tokat'tan Amasya'ya geldi.

BAYRAĞA YAPILAN SAYGISIZLIĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Tarihi asker kıyafeti ve elinde Türk bayrağı ile Amasya sokaklarında atıyla birlikte dolaşan Yılmaz, amacının Türk bayrağına yönelik saygısızlığa dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Protestoya memleketi Tokat'tan başlayan Yılmaz, Amasya'nın ardından yolculuğunu İstanbul'a kadar sürdüreceğini dile getirdi.

"BU BAYRAK ŞEHİTLERİMİZİN KANIDIR"

At üzerinde yaptığı yolculuk ile Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto ettiğini ifade eden Yılmaz, "Son hadiseye göre Türk bayrağımıza sürülen kirli elleri protesto etmek için 'bozkurt yurdumda çakalların işi ne var' diye at üstünde bayrakla geziyorum. Kendim Tokatlıyım.

2 gün önce Tokat’taydım, Kirli ellerini sürenlere özellikle mesaj gönderiyorum. Bu bayrağın altında Alevi, Kürt, Türk, Çerkez herkes yaşıyor. Buna herkes saygı duyacak. Bu bayrak bizim şehitlerimizin kanıdır” dedi.