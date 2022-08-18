TOKİ başvuruları başladı mı? 81 il TOKİ sosyal konut porjesi ne zaman başlayacak?

TOKİ başvuruları başladı mı? 81 il TOKİ sosyal konut porjesi ne zaman başlayacak?

TOKİ sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yeniden gündem oldu. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı? 81 il TOKİ sosyal konut porjesi ne zaman başlayacak?

TOKİ sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonrası yeniden gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.

İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır.

Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır." dedi.

Bunun akabinde başvuru yapmak isteyenler, "TOKİ başvuruları başladı mı? 81 il TOKİ sosyal konut porjesi ne zaman başlayacak?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, TOKİ başvuruları başladı mı? 81 il TOKİ sosyal konut porjesi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı..

TOKİ başvuruları başladı mı? 81 il TOKİ sosyal konut porjesi ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.

Başvuru şartları

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Başvuru gelir şartı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.