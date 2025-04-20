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DHA

Trabzon’da yaşayan 48 yaşındaki Naciye Aydın, 30 yıldır kayınvalidesinden öğrendiği bir gelenekle her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktiriyor ve bu suyu hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor. Aydın, yağmur suyunun şifa verdiğine inandığını ve bu geleneği yıllardır sürdürdüğünü belirtiyor. Ancak uzmanlar, değişen hava koşulları nedeniyle yağmur suyunun içilmesinin sağlıklı olmadığını vurguluyor.

"ŞİFA VERDİĞİNE İNANIYORUM"

Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi olarak yaşayan Aydın, yağmur suyunun biriktirilip içilmesinin faydalı olduğuna inandığını ifade etti. Kayınvalidesinden öğrendiği bu geleneği 30 yıldır uygulayan Aydın, şunları söyledi:

Kayınvalidem, nisan yağmurlarını biriktirir, çocuklara içirir, duş aldıkları suların içine katar ve yüzünü yıkardı. O günden beri ben de aynı şekilde yapıyorum. Kendim hem içiyorum hem de yemeklerime katıyorum. Şifa verdiğine inanıyorum.

"3-5 BARDAK YAPMUR SUYU, BENİ ZEHİRLEMEZ"

Ancak Aydın, bu alışkanlığının ailesi tarafından pek sıcak karşılanmadığını dile getirdi. Eşi ve çocukları, yağmur suyunu içmek istememiş, fakat Aydın onları zorla içirmiş:

Çocuklarım ve eşim istemedi ama ben yine de içirdim. Yıllardır yapıyorum ve şifa verdiğine inanıyorum. Yalnızca 3-5 bardak yağmur suyu içmek beni zehirlemez diye düşünüyorum.

"ŞEHİR ORTAMINDA İÇİLEN YAĞMUR SUYU RİSKLİ"

Aydın’ın kızı Gizem ise, annesinin yıllardır sürdürdüğü bu geleneği yeni fark ettiğini ve yağmur suyunun herhangi bir faydasının olmadığını düşündüğünü belirtti:

Annemin bunu senelerdir yaptığını bilmiyordum. Yağmur suyu yemeklerde kullanılabilir ama sağlık açısından bir fayda sağlamadığını düşünüyorum.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, yağmur suyunun içilmesinin sağlık açısından risk taşıdığını ifade etti.