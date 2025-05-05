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İHA

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Uzungöl’e Arap turistler de gelmeye başladı.

Bu süreçte tarlada mısır eken vatandaşların yanına gelen Arap bir çift, çalışan kadınlara ve diğer vatandaşlara hurma ikram etti.

Dostane tavırlarıyla dikkat çeken çift, yöre halkıyla kısa süreli samimi bir etkileşim kurdu.

"BAKALIM MISIR NE KADAR BÜYÜMÜŞ"

İkramlaşmanın ardından esprili tavırlarıyla ortamı neşelendiren Arap turist, eline birkaç adet mısır tohumu alarak tarlaya serpti ve gülerek "Önümüzdeki aylarda tekrar geleceğim, bakalım mısır ne kadar büyümüş?" sözleriyle çevresindekileri güldürdü.

TARLA BELLEDİ

Oluşan renkli anlar bununla da sınırlı kalmayarak turistin tarla bellemede kullanılan çapa motorunu çalıştırarak toprağı bellemeye çalıştığı anlar da beğeni topladı.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve ilgi gördü.