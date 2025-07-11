Trabzon'da bulunan 200 yıllık köprü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Trabzon Ortahisar ilçesinde bulunan tarihi köprü, bu zaman kadar restorasyon ve gerekli bakımlarla ayakta kalmış olsa da son selin ardından aldığı darbe ile yıpranmış durumda...

Trabzon'da yaşanan son selden ciddi hasar alan Osmanlı Dönemi'nden beri var olan 200 yıllık Doğançay Köprüsü, yıkılma tehlikesi taşıyor...

İSTİNAT DUVARLARI YENİDEN REVİZE EDİLMELİ

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, “Dere yatağına yapılmış olan istinat duvarları yeniden revize edilerek ve uzmanların görüşü alınarak derenin direkt köprünün altından akacak şekilde yönlendirilmesi gerekiyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde denize en yakın konumda bulunan tek tarihi kemer köprü olan Doğançay Köprüsü, restore edilerek bugüne kadar korunarak birçok selde zarar görmedi.

SON SELDEN SONRA AYAK KISMINDA OYULMALAR MEYDANA GELDİ

Ancak yaşanan son selden dolayı ayak kısmında oyulmalar oluşan köprünün alt kısmı aşınmaya başladı. DSİ ve karayolları ekipleri köprünün çevresinde dere ıslah ve rüsubat temizliği çalışmaları devam ediyor.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, yaşanabilecek bir sonraki selde yıkılma riski olan köprüde, su akışının köprünün altına ortalanmış biçimde olması gerektiğini ve dere yatağının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

''TEK TARİHİ KEMER KÖPRÜMÜZDÜR''

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği olarak Trabzon’da korunması gereken tarihi eserlerden biri 200 yıllık bir tarihi Beşirli ya da Doğançay adı verilen köprüdür. Trabzon ile Akçaabat arasındaki sahil yolunun günümüze ulaşan tek sanat yapısı durumundadır. Trabzon şehir merkezinde bulunan tek tarihi kemer köprümüzdür.

''BUGÜNE KADAR BÜTÜN SELLERE DAYANDI''

Bugüne kadar meydana gelen bütün sellere dayandı ve restore edildi. Ancak köprünün bulunduğu dere yatağını hatalı kanala almak gelen dere sularının köprünün ayağını hedef almasına neden oldu.

Trabzon’da yaşanan son selde zarar gördü. Şimdi de bir sonraki selde oyuntu bölgeden daha büyük zarar alarak, yıkılma riski altında.” şeklinde konuştu.

''DERE YATAĞINDAKİ RÜSUBATI TEMİZLEMEK YETERLİ DEĞİL'

Prof. Dr. Coşkun Erüz köprünün yenilenmesi gerektiğini aktararak, “Dere yatağına yapılmış olan istinat duvarları yeniden revize edilerek ve uzmanların görüşü alınarak derenin direkt köprünün altından akacak şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi durumda köprüye çarpan şiddetli yağışta vatandaşlar kendi tedbirini alırken, kamuya ait olan bu köprü ise büyük bir risk altında kalacak.

Bu şekilde devam ederse bir sonraki selde yıkılma tehlikesi altına. Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere yatağındaki rüsubatın temizlenmesi için ıslah çalışması yapılıyor. Dere yatağındaki rüsubatı temizlemek yeterli değil.

KÖPRÜYÜ KORUYACAK BİR AKIŞIN SAĞLANMASI GEREKİYOR

Dere yatağında yeterince açıklık sağlanarak, köprüyü koruyacak bir akışın sağlanması ve rüsubatın toplanmaması gerekmektedir. DSİ ya da Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu köprünün yeniden planlanarak etrafındaki yapıların revize edilmesine ihtiyaç vardır.” dedi.

''EN ESKİ OSMANLI KÖPRÜSÜDÜR''

Deredeki suyun akış hızının köprüye zarar verdiğini ifade eden mahalleli Adnan Yavuz, “En eski Osmanlı köprüsüdür. Çok badireler atlattı. Bir sürü sel oldu ama yıkılmadı. Yatağı genişti. Bu kadar yapılanma yoktu. Dere kanal içerisine alındı ama dere şiddetli aktığında köprüye zarar veriyor. Ayağı da aşınmış zaten.

Dere yatağının genişçe temizlenmesi lazım. Dere yatağını dereye bırakmak lazım. Sağını solunu doldurunca kanala sığmıyor ve tahribe neden oluyor. Bundan sonraki sele dayanabilecek olması şüpheli. Dipten yıkılmaya başladı. Yukarı bölgeden su ile aşağıya gelen ağaç parçaları tıkanmaya ve baskıya sebep oluyor.” dedi.