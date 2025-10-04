Trabzonlu hayvanseverin bir kediyle başlayan sevgi yolculuğu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Pınar Özkan, 5 yıl önce arkadaşı aracılığıyla sahiplendiği “Pamuk” isimli kediyle başlayan serüveninde, zamanla hayvan sevgisini daha da derinleştirdi. Başta tereddütleri olmasına rağmen, kedilere olan ilgisinin arttığını fark eden Özkan, sahipsiz “Safinaz” ve “Sakız” adlı kedilere de kapılarını açtı.

GÖRME ENGELLİ KEDİLERE YUVA OLDU

Zamanla hayvanlara karşı daha da duyarlı hale gelen Özkan, bu kez görme engelli kedilerle ilgilenmeye başladı. “Zarife” ve “Kurabiye” isimli kedileri, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile bir veteriner aracılığıyla sahiplendi:

Engelli olmaları onların hayatlarını sürdürmesine engel değil. Beslenmede ya da tuvalet ihtiyacında normal kedilerden farkları yok. Hiçbir sorun yaşamadım, ‘neden olmasın, sahipleneyim’ dedim. Beşinin de sevgisi tartışılmaz, birbirinden ayıramayız.

"KEDİ FOBİSİNİ YENEN ÇOK OLDU"

Özkan, zamanla kedilerden çekinen yakınlarının da bu duruma alıştığını belirterek şunları söyledi:

Kedilerin temiz olduğunu, kimseye zarar vermediğini görünce tereddütler ortadan kalkıyor. Ön yargıyla yaklaşan, dokunamayan, tutamayan birçok kişi artık onları kucağına alıyor. Kedi fobisini yenen çok oldu.

MAHALLEDE BESLEME NOKTALARI KURDU

Hayvan sevgisini yalnızca evindeki kedilerle sınırlı tutmayan Özkan, yaşadığı mahallede arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını da anlattı.

“Onların da yaşama hakkı var. Onları da Allah yarattı, nefes alıp veriyorlar” diyen Özkan, imkânları ölçüsünde sokak kedilerinin bakımını da üstlendiğini belirtti.

Özkan, “Sitemizin çevresinde yaklaşık 50 kedi var. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte onların beslenmesini sağlıyoruz” diye konuştu.