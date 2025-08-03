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Trakya bölgesinde etkili olan kuraklık ayçiçeğini vurdu

Son yıllarda bölgeyi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle Trakya'nın simgesi haline gelen ayçiçeğinde verim düşerken üreticinin yeni ürün arayışına girdiği belirtildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 16:07
Trakya bölgesinde etkili olan kuraklık ayçiçeğini vurdu

Trakya'da kuraklık hakim...

Bölgede ayçiçeği tarlaları bu yıl sararmadan soldu.

ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞI

Kuraklığın etkisiyle son üç yıldır yağışsız geçen mevsimler ve artan sıcaklıklar, ayçiçeğinde verimi düşürdü.

Mart ayında başlayan üretim sürecinin bu yıl hüzünle başlayıp, hüzünle bittiğini söyleyen Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, üreticinin başka ürün arayışına girdiğini açıkladı.

"BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Ayçiçeğinin Trakya için hem ekonomik hem de kültürel bir sembol olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Ama bu şartlarda devam etmek mümkün değil. Toprağı ekip biçiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Alternatif ürünleri denemekten başka çaremiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

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