TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri belli oldu

- Türkiye'de ortalama yaşam beklentisi 78,3 yıl olarak belirlendi.
- TÜİK verilerine göre, en uzun ömürlü şehir Tunceli oldu.
- Araştırma, kadın ve erkek yaşam sürelerini değerlendirerek 81 ilin sonuçlarını sundu.
Teknolojik imkanların artmasıyla beraber dünya genelinde insan ömrü uzadı.
Ancak kötü alışkanlıklar, yoğun şehir yaşamı ve beklenmedik kazalar yaşam süresini azaltabiliyor.
Buna karşın bazı bölgelerde yaşayanlar, bölge şartları ve kişisel alışkanlık sayesinde daha uzun ömürlü oluyor.
TÜİK UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ AÇIKLADI
TÜİK verilerine göre hazırlanan çalışma da Türkiye’nin en uzun ömürlü illerini ortaya koydu.
Kadın ve erkek yaşam süresi ortalamalarının değerlendirildiği listede başı çeken şehir Tunceli oldu.
ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ BELLİ OLDU
Ayrıca TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye’de ortalama yaşam beklentisi 78,3 yıl olarak belirlendi.
GÜNCEL SAYILAR PAYLAŞILDI
1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştığını açıklayan TÜİK, büyükşehirlerden doğal güzelliklere sahip kentlere kadar tüm illerin güncel sayılarını paylaştı.
Bir süre önce yapılan kapsamlı araştırma ise 81 ildeki yaşam süresini karşılaştırarak ilginç sonuçlar ortaya koydu.
TÜRKİYE’NİN EN UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ
10. Antalya
Kadın: 82,4
Erkek: 77,3
Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl
9. Artvin
Kadın: 82,4
Erkek: 77,3
Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl
8. Erzincan
Kadın: 82,3
Erkek: 76,9
Ortalama yaşam süresi: 79,6 yıl
7. Ordu
Kadın: 83
Erkek: 77,2
Ortalama yaşam süresi: 80 yıl
6. Rize
Kadın: 83,3
Erkek: 75,5
Ortalama yaşam süresi: 79,4 yıl
5. Giresun
Kadın: 83,5
Erkek: 76,6
Ortalama yaşam süresi: 80 yıl
4. Trabzon
Kadın: 83,8
Erkek: 76,8
Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl
3. Gümüşhane
Kadın: 83,5
Erkek: 78,1
Ortalama yaşam süresi: 80,8 yıl
2. Muğla
Kadın: 84
Erkek: 77,7
Ortalama yaşam süresi: 80,7 yıl
1. Tunceli
Kadın: 84,1
Erkek: 77,0
Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl