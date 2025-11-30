TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknolojik imkanların artmasıyla beraber dünya genelinde insan ömrü uzadı.

Ancak kötü alışkanlıklar, yoğun şehir yaşamı ve beklenmedik kazalar yaşam süresini azaltabiliyor.

Buna karşın bazı bölgelerde yaşayanlar, bölge şartları ve kişisel alışkanlık sayesinde daha uzun ömürlü oluyor.

TÜİK UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ AÇIKLADI

TÜİK verilerine göre hazırlanan çalışma da Türkiye’nin en uzun ömürlü illerini ortaya koydu.

Kadın ve erkek yaşam süresi ortalamalarının değerlendirildiği listede başı çeken şehir Tunceli oldu.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ BELLİ OLDU

Ayrıca TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye’de ortalama yaşam beklentisi 78,3 yıl olarak belirlendi.

GÜNCEL SAYILAR PAYLAŞILDI

1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştığını açıklayan TÜİK, büyükşehirlerden doğal güzelliklere sahip kentlere kadar tüm illerin güncel sayılarını paylaştı.

Bir süre önce yapılan kapsamlı araştırma ise 81 ildeki yaşam süresini karşılaştırarak ilginç sonuçlar ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ

10. Antalya

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl

9. Artvin

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl

8. Erzincan

Kadın: 82,3

Erkek: 76,9

Ortalama yaşam süresi: 79,6 yıl

7. Ordu

Kadın: 83

Erkek: 77,2

Ortalama yaşam süresi: 80 yıl

6. Rize

Kadın: 83,3

Erkek: 75,5

Ortalama yaşam süresi: 79,4 yıl

5. Giresun

Kadın: 83,5

Erkek: 76,6

Ortalama yaşam süresi: 80 yıl

4. Trabzon

Kadın: 83,8

Erkek: 76,8

Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl

3. Gümüşhane

Kadın: 83,5

Erkek: 78,1

Ortalama yaşam süresi: 80,8 yıl

2. Muğla

Kadın: 84

Erkek: 77,7

Ortalama yaşam süresi: 80,7 yıl

1. Tunceli

Kadın: 84,1

Erkek: 77,0

Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl