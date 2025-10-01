TÜİK: Yapay zekayı gençler daha fazla kullandı

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 oldu.

Bu oran, cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 19,4'ünün kadınların yüzde 18,8'inin yapay zeka kullandığı görüldü.

Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla yüzde 39,4 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 30 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 15,5 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı.

Yapay zeka kullanım oranının en düşük olduğu yaş grubu ise 65-74 yaş grubunda oldu.

