İHA

Baharın gelişiyle doğa canlandı...

Tunceli'de yaban hayvanları da karınlarını doyururken daha sık görüntülenmeye başlandı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçiler kameralara yansıdı.

SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaban keçileri yeşermeye başlamış çayırlarda sürü halinde karınlarını doyururken görüntülendi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Uzun süre karınlarını doyuran keçiler, daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
İrem Yılmaz
Editor