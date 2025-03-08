Türk kadınına ilham veren isimler

AA

Türk kadınına ilham veren birçok güçlü ve öncü kadın var. Hepsi kendi alanında birer öncü görevi görüyor.

Bilim, sanat, edebiyat, teknoloji alanındaki bu kadınlar; cesaretleri, başarıları ve topluma katkılarıyla Türkiye’de ve dünyada birçok kadına ilham veriyor.

İşte farklı alanlarda ilham kaynağı olmuş isimlerden bazıları:

İLKLERİ BAŞARMIŞ KADINLAR

Fatma Aliye Topuz / İlk Kadın Romancı (1862-1936)

Selma Rıza Feraceli / İlk Kadın Gazeteci (1872-1931)

Safiye Ali / İlk Kadın Doktor (1894-1952)

Sadiye Hanım / İlk Kadın Belediye Başkanı (1930) / (1897-1951)

Gül Esin Übbül / İlk Kadın Muhtar (1901-1990)

Suat Berk / İlk Kadın Hakim (1901-2002)

Afife Jale / İlk Kadın Tiyatro Sanatçısı (1902-1941)

Dr. Fazıla Şevket Giz / İlk Kadın Profesör (1903-1981)

Aliye Berger / İlk Oyma Gravür Kadın Sanatçısı (1903-1974)

Sabiha Rüştü Bozcalı / İlk Kadın Illüstratör - Ressam (1904-1998)

Semiha Berksoy / İlk Kadın Opera Sanatçısı (1910-2004)

Emel Gazimihal / İlk Kadın Radyo Spikeri (1912-1998)

Sabiha Gökçen / İlk Kadın Savaş Pilotu (1913-2001)

Refet Angın / İlk Kadın Öğretmen (1936) (1915-2010)

Cahide Sonku / İlk Kadın Yönetmen (1919-1981)

Şerife Feriha Sanerk / İlk Kadın Emniyet Müdürü (1951) (1923-2010)

Prof. Dr. Türkan Akyol / İlk Kadın Bakan (1971) / (1928-2017)

Lale Aytaman / İlk Kadın Vali (1991) / (1944 -)

Tansu Çiller / İlk Kadın Başbakan (1993-1996) / (1946 -)

Nuran Devres / İlk Kadın Tv Spikeri (1948 -)

Nurcan Taylan / Kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyası (1983 -)