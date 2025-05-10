Türkan Şoray'dan Meryem Ana Kilisesi'ne ziyaret

İHA

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, yarım asır sonra unutulmaz filmi Mahpus'un izlerini taşıyan Nevşehir’deki Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti.

1973 yılında cezaevi olarak kullanılan tarihi yapıda çekilen filmde Şoray, Ümmühan karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Şoray, yıllar sonra aynı mekana döndüğünde duygulu anlar yaşadı.

Şoray, restorasyon çalışmaları kısa süre önce tamamlanan Eski Meryem Ana kilisesinin tarihi hakkında da yetkililerden ilgi aldı.

YENİDEN HAYATA KAZANDIRILDI

Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı.

Bu dönüşüm, Nevşehir'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı.

Bu kapsamlı çalışma, Meryem Ana Kilisesi'ni geçmiş ile bugün arasında bir köprü haline getirirken, benzer tarihi yapıların da yeni bir vizyonla toplumsal hayata kazandırılması için örnek teşkil ediyor.