Türkiye, dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesi

Turizmde yeni bir başarı hikayesi yazan Türkiye, 2024’te gösterdiği etkileyici performansla dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği, eşsiz mutfağı ve üç kıtaya uzanan jeopolitik konumuyla Türkiye, global turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Özellikle İstanbul’un tarihi mirası, Ege ve Akdeniz sahillerinin doğal güzellikleri, Anadolu’nun otantik dokusu ve yükselen gastronomi rotalarıyla Türkiye, bu yıl da milyonların tercih ettiği bir destinasyon oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 4'ÜNCÜ ÜLKE OLDU

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2025 Dünya Turizm Barometresi'ni yayınladı.

Barometreye göre Türkiye 2024 yılında dünyada en çok turist çeken 4. ülke konumuna yükseldi.

56,7 MİLYON YABANCI TURİST AĞIRLANDI

Verilere göre Türkiye, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir sıçramaya yaptı ve 60,6 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye ziyaretçi sayısında İtalya, Meksika ve diğer ülkeleri geride bıraktı.

İLK 10'DA KİMLER VAR

Barometrede yer alan diğer ülkeler ise şöyle:

1. Fransa – 102 milyon ziyaretçi

2. İspanya – 93.8 milyon ziyaretçi

3. ABD – 72.4 milyon ziyaretçi

4. Türkiye – 60.6 milyon ziyaretçi

5. İtalya – ~58 milyon (tahmini)

6. Meksika – 45 milyon

7. Çin – ~40 milyon (tahmini)

8. Birleşik Krallık – 39 milyon

9. Almanya – 39 milyon

10. Japonya – 37 milyon